Salsa soslu biber dolması tarifi

• 6 kırmızıbiber

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 kırmızı soğan

• 2-3 yemek kaşığı jalapeno biberi turşusu

• 1 diş sarımsak

• 250 g kepekli pirinç

• 3 domates

• Kişniş

• 6-7 dilim mozzarella

Salsa sos için:

• Yarım kırmızı soğan

• 1 domates

• 1 yemek kaşığı chipotle sos

• 1 çay kaşığı kişniş

• 1 limon

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kırmızı biberleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Üzerine ince doğranmış soğan, jalapeno biberi turşusu ve ezilmiş sarımsağı ekleyip soğanların rengi dönene kadar pişirin. Pirinç, küp doğranmış domates ve kişnişi ilave edin. Dilimlediğiniz mozzarella peyniri ekleyip karıştırarak 1-2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Biberleri boydan boya keserek cekirdeklerini çıkarın. İçerisine hazırladığınız pirinçli harçtan koyup tekrar fırına vererek 25 dakika pişirin. Sosu için ince doğradığınız kırmızı soğan ve küp doğranmış domatesi geniş bir kaba alın. Sos için gerekli kalan tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Biberlerin üzerine salsa sostan gezdirip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.