Formunu korurken makarnadan vazgeçmek istemeyenlere özel bir tarif...
Malzemeler
1 paket kepekli burgu makarna
Sosu için
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 kabak
1 havuç
1 dolmalık kırmızı biber
1 dolmalık sarı biber
1 dolmalık yeşil biber
2 yemek kaşığı soya sosu
Tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı nane
Üzeri için
Yarım su bardağı rendelenmiş light beyaz peynir
4-5 dal taze kekik
Hazırlanışı:
Kepekli burgu makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için zeytinyağını bir sos tenceresinde ısıtın. Ezdiğiniz sarımsak, küp doğradığınız sebzeler ve soya sosunu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp sebzeler suyunu çekene kadar pişirin. Süzdüğünüz makarnayı sebzelerin üzerine ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Rendelenmiş light beyaz peynir ve taze kekik dalları ile süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.