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Şeftalili yoğurt mus

Hem diyet yapanlar hem de meyveli tatlıları sevenler için şeftalili yoğurt mus tarifi

Malzemeler:
2 su bardağı light yoğurt
3 şeftali
10 kayısı
1 çorba kaşığı bal
4 hazır acıbadem kurabiyesi(veya selanik bisküvisi)
10 nane yaprağı

Hazırlanışı:
Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Şeftalileri yıkayıp soyun ve küçük küçük doğrayın. Yoğurdu robota alıp şeftali, kayısı ve balı ilave edip püre kıvamında ezin. Hazırladığınız yoğurtlu püreyi 4 küçük kâseye paylaştırın. Üzerlerini alüminyum folyo ile örtüp buzdolabında birkaç saat bekletin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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