Hem diyet yapanlar hem de meyveli tatlıları sevenler için şeftalili yoğurt mus tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı light yoğurt
3 şeftali
10 kayısı
1 çorba kaşığı bal
4 hazır acıbadem kurabiyesi(veya selanik bisküvisi)
10 nane yaprağı
Hazırlanışı:
Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Şeftalileri yıkayıp soyun ve küçük küçük doğrayın. Yoğurdu robota alıp şeftali, kayısı ve balı ilave edip püre kıvamında ezin. Hazırladığınız yoğurtlu püreyi 4 küçük kâseye paylaştırın. Üzerlerini alüminyum folyo ile örtüp buzdolabında birkaç saat bekletin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.