Hem diyet yapanlar hem de meyveli tatlıları sevenler için şeftalili yoğurt mus tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı light yoğurt

3 şeftali

10 kayısı

1 çorba kaşığı bal

4 hazır acıbadem kurabiyesi(veya selanik bisküvisi)

10 nane yaprağı



Hazırlanışı:

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Şeftalileri yıkayıp soyun ve küçük küçük doğrayın. Yoğurdu robota alıp şeftali, kayısı ve balı ilave edip püre kıvamında ezin. Hazırladığınız yoğurtlu püreyi 4 küçük kâseye paylaştırın. Üzerlerini alüminyum folyo ile örtüp buzdolabında birkaç saat bekletin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.