Somon köftesi tarifi

Malzemeler:

300 g somon fileto

2 dilim ekmek içi

1/2 demet dereotu

1 küçük boy soğan

1 çay kaşığı granüle hardal

1 tutam tuz ve karabiber

Pane için

2 dilim ekmek içi

40 g soyulmuş ve ince kıyılmış badem

1 adet limon

Kızartmak için

3 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Derisi soyulmuş, kılçıksız somonu küp küp kesin. Limonun kabuğunu rendeleyin. Blender’dan geçirip bir kaba koyun. İki dilim ekmeği de blender’dan geçirin. Soğan, hardal, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotuyla birlikte somona karıştırın. Karışım homojen bir hale gelince orta büyüklükte hamburger köfteleri oluşturun. Kalan diğer ekmek içini kıyılmış badem, rendelenmiş limon kabuklarıyla karıştırın. Somon köftelerini bu karışıma bulayın. Geniş bir teflon tavaya zeytinyağını koyup kızdırın. Köfteleri orta ateşte pişirin. Havlu kağıtta süzdürün. Tercihen sıcak servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.