Tavuklu çin lahanası salatası tarifi

Malzemeler:

150 g Çin lahanası

60 g ızgara veya haşlanmış tavuk göğsü

60 g havuç

3 dal yeşil soğan

1 dilim zencefil kökü

4 adet 2 cm’lik küçük acı biber

1 çay kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı sirke



Hazırlanışı:

Sirke, soya sosu, şeker ve susam yağını iyice karıştırın. Salata sosu olarak kenara ayırın. Çin lahanasını ve havucu ince ince doğrayın. Tavuk göğsünü incecik dilimleyin. Acı biberleri de ince ince doğrayın. Yeşil soğanı 3 cm uzunluğunda kesin, zencefili rendeleyin. Bütün malzemeleri karıştırıp, salata sosuyla harmanlayın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.