Tavuklu çin lahanası salatası tarifi
Malzemeler:
150 g Çin lahanası
60 g ızgara veya haşlanmış tavuk göğsü
60 g havuç
3 dal yeşil soğan
1 dilim zencefil kökü
4 adet 2 cm’lik küçük acı biber
1 çay kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı sirke
Hazırlanışı:
Sirke, soya sosu, şeker ve susam yağını iyice karıştırın. Salata sosu olarak kenara ayırın. Çin lahanasını ve havucu ince ince doğrayın. Tavuk göğsünü incecik dilimleyin. Acı biberleri de ince ince doğrayın. Yeşil soğanı 3 cm uzunluğunda kesin, zencefili rendeleyin. Bütün malzemeleri karıştırıp, salata sosuyla harmanlayın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.