Hafif bir seçim...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

8 adet mini kabak

Karışık 1-2 demet taze ot, maydanoz, nane, fesleğen, zahter, kekik, dereotu...

2 yemek kaşığı rende parmesan peyniri

1-2 yemek kaşığı kıyılmış ceviz

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz-karabiber

Hazırlanışı

Taze otları ince ince kıyın. Kabakları yıkayın, soymadan ortalarını dolduracak şekilde keserek boşaltın. Sarımsakları ezin, zeytinyağında az soteleyin, ceviz ilave edin, bir dakika birlikte soteleyin, ateşten alın. Otları, peynir, tuz ve karabiberi ilave edin. Hazırlanan karışımı kabaklara doldurun. 180 derece ısıtılmış fırında 10-15 dakika, kabaklar kızarana kadar pişirin.