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The House Granola

Lezzetli bir granola tarifi

Malzemeler:
2 kaşık süzme yoğurt
1 bardak granola (tarifi aşağıda)
3 adet kuru kayısı
3 adet çilek
1 kaşık file badem
1 kaşık yaban mersini
1/2 adet muz

Hazırlanışı:
1 bardak yulafı, birer avuç fındık, kaju, kabak çekirdeği ve birer kaşık zeytinyağı, bal ve susam ile karıştırıp 90 derecelik fırında 1 saat kıtırlaştırın. Yoğurdu servis tabağınızın tabanına yayıp üzerine 1 bardak kıtır granolayı ekleyin. En üst katmana da minik parçalara böldüğünüz kuru kayısı, çilek, muz ile file badem ve yaban mersinini serpiştirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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