Lezzetli bir granola tarifi
Malzemeler:
2 kaşık süzme yoğurt
1 bardak granola (tarifi aşağıda)
3 adet kuru kayısı
3 adet çilek
1 kaşık file badem
1 kaşık yaban mersini
1/2 adet muz
Hazırlanışı:
1 bardak yulafı, birer avuç fındık, kaju, kabak çekirdeği ve birer kaşık zeytinyağı, bal ve susam ile karıştırıp 90 derecelik fırında 1 saat kıtırlaştırın. Yoğurdu servis tabağınızın tabanına yayıp üzerine 1 bardak kıtır granolayı ekleyin. En üst katmana da minik parçalara böldüğünüz kuru kayısı, çilek, muz ile file badem ve yaban mersinini serpiştirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.