Lezzetli bir granola tarifi

Malzemeler:

2 kaşık süzme yoğurt

1 bardak granola (tarifi aşağıda)

3 adet kuru kayısı

3 adet çilek

1 kaşık file badem

1 kaşık yaban mersini

1/2 adet muz



Hazırlanışı:

1 bardak yulafı, birer avuç fındık, kaju, kabak çekirdeği ve birer kaşık zeytinyağı, bal ve susam ile karıştırıp 90 derecelik fırında 1 saat kıtırlaştırın. Yoğurdu servis tabağınızın tabanına yayıp üzerine 1 bardak kıtır granolayı ekleyin. En üst katmana da minik parçalara böldüğünüz kuru kayısı, çilek, muz ile file badem ve yaban mersinini serpiştirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.