Kuru börülceli enginar protein, vitamin, potasyum, manganez ve daha birçok mineral açısından zengin bir yemek. Vegan beslenmeyi tercih edenler için oldukça sağlıklı bir yemek olan kuru börülceli enginar, sağlıklı olduğu kadar lezzetlidir de. Yapımı oldukça kolay olan kuru börülceli enginarın tarifini, püf noktalarını ve faydalarını bu yazıda vegan beslenenler, vegan beslenmeyi merak edenler ve lezzetli ve sağlıklı bir yemek yemek isteyen herkes için verdik.

Herkes veganların yemek konusunda zorlandığını düşünür. Oysa vegan yemek çeşitliliği sanıldığı kadar az değildir. Doğadaki yenilebilir bitki stoğu, bu bitkilerin farklı pişirilme şekilleri ve sınırsız hayal gücü ile oldukça çeşitli yemek üretme olanağı söz konusu. Kuru börülce ve enginar da doğadaki yenilebilir bitkilerden ve oldukça besleyiciler. Şimdi bu besleyici ikiliden nasıl bir yemek ortaya çıktığına birlikte bakalım Malzemeler Yarım su bardağı kuru börülce

İki tane enginar

Çeyrek nar

Bir tutam maydanoz

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tane havuç

Bir buçuk yemek kaşığı tahin

Yarım limon

İki çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı pul biber

Süslemek için; bir tutam dereotu

Enginarları temizleyin ya da doğrudan manavdan temizlenmiş enginar satın alın. Yapılışı Enginarları temizleyin ya da doğrudan manavdan temizlenmiş enginar satın alın. Temizlenen enginarları yıkayın ve bir tencereye dizin. Soğuk su ekleyin ve bir çimdik tuz atarak on beş dakika pişirmeye bırakın.

Kuru börülceleri de başka bir tencerede bol su ile haşlayın.

Kuru börülceler ve enginarla haşlanırken, siz iç malzemelerini hazırlayın. Havuçları yıkayın ve kabuklarını soyun.

Soyduğunuz havuçları küçük dilimler halinde, küp küp doğrayın.

Maydanozu yıkayın ve küçük küçük kıyın.

Narları ayıklayın. Ayıklarken nar tanelerinin ezilmemesine özen gösterin.

Haşlanan börülceleri çıkarın ve soğuk sudan geçirin. Bir kaba alın ve içerisine havuç ve maydanozları ekleyin.

Pişen enginarların altını kapatın, tencereden çıkarın ve geniş bir tabakta dinlenmeye bırakın.

Dinlenen enginarların üzerine bir çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin.

Başka bir kasede tahini ve bir çorba kaşığı zeytinyağını çırpın. Biraz çırptıktan sonra içine limon suyu ve birer çay kaşığı tuz ve pul biber katın. Tüm malzemeleri kattıktan sonra biraz daha çırpın.

Hazırlanan karışımı börülcelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra narları ekleyin ve çok az daha karıştırın.

Son halini alan börülceli karışımı enginarların içerisine yerleştirin. Biraz dinlendirin ve yüzde yüz vegan yemeğiniz hazır; afiyet olsun. Püf Noktalar Enginarlarını temizlenmiş olarak alırsanız işiniz kolaylaşır. Ancak temizlenmiş enginar almadıysanız o zaman enginarlarınızı temizledikten sonra limonlu suyun içerisinde bekletmelisiniz.

Enginarlarınızı bir gün önceden pişirip buzdolabında bekletebilirsiniz; bu şekilde yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

Kuru börülce zor pişen bir bitkidir. Geç pişme ihtimaline karşın börülcelerinizi bir gece önceden suyun içerisinde bekletebilirsiniz.

Kuru börülce ve enginar da oldukça doğadaki yenilebilir bitkilerden ve oldukça besleyiciler. Kuru Börülceli Enginar Yemeğinin Faydaları Kuru börülceli enginar çok faydalı bir yemektir. Vegan beslenmede demir, vitamin ve mineral alımı önemlidir. Hayvansal gıdalardan alınmayan protein mutlaka bitkisel gıdalardan takviye edilmelidir. Bu açıdan enginar veganlar için iyi bir gıdadır. Kuru börülceli enginar yemeğinin faydaları şu şekildedir:

Börülce; protein, vitamin, çinko demir, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Yüksek tansiyon, kötü kolesterol ve şekere karşı faydalıdır. Kanseri önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enginar protein, demir, potasyum açısından zengindir. Yüksek oranda lif barındırır. Antioksidan etkisi vardır. Sindirim sistemini destekler, mideyi korur, kilo verdirici etkisi vardır, karaciğeri ve kanı temizler, kemikleri güçlendirir. Hücre yenilenmesini hızlandırır ve destekler. Vücuttaki nikotin seviyesini azaltır.

Maydanoz vitamin, kalsiyum ve demir deposudur. Ödem söktürücü özelliği vardır. Kan şekerini dengeler, gribe karşı korur, diş sağlığını destekler, gözün retinasını korur. Antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Kalp sağlığını korurken kansere karşı vücudu destekler.

Havuç vitamin, potasyum, folik asit, demir, bakır, magnezyum barındıran bir gıdadır. İçerisindeki A vitamini ile göz sağlığını korur. Kolesterolü düzenler, diyabeti ve kanseri önlemeye yardımcı olur, bağışıklık güçlendirir. Sindirime yardımcı olur ve yaşlılık belirtilerini geciktirir.