Yeşil fasulye salatası tarifi

Malzemeler:

1 kg taze yeşil fasulye

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kekik

4 sap küçük doğranmış taze soğan

1/2 çay kaşığı çörek otu



Hazırlanışı:

Zeytinyağı, sirke, bal, karabiber, kekik ve tuzu robotta iyice karıştırın. Sonra bu karışıma çörek otu ve soğanları ekleyin. Fasulyelerin kenarlarındaki kılçıkları temizleyip, hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Soğuyan fasulyeleri bir kaseye koyun. Üzerine hazırladığınız sosu dökerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.