Yumurtalı domates dolması tarifi

Malzemeler:

2 adet büyük boy domates

2 adet yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 bardağı domates püresi

1/2 bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Domatesleri güzelce temizleyin. Sap kısımlarını dikkatlice kesip, kapak olarak kullanmak üzere kenara ayırın. Orta kısımlarını boşaltıp, içini tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Ardından sos için bir tavada zeytinyağını kızdırıp, domates püresini ilave ederek üç dakika orta ateşte pişirin. Son olarak sıcak su ilave edip, iki dakika daha kaynatarak ocaktan alın. İçine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirdiğiniz domatesleri fırın tepsisine dikkatlice dizin. Her domatesin içine birer yumurta kırın. Hazırladığınız sosu da ekleyerek önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.