Zerdeçallı pilav tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 paket dolmalık fıstık

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı dolma baharatı

1 tutam yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Küp küp doğranmış soğanları dolmalık fıstıklar ile beraber zeytinyağında kavurun. Pirinçleri yıkayıp süzün. Bir tencereye aldığınız pirinçlerin üzerine et suyu ilave edin. Zerdeçal, dolma baharatı, tarçın ve toz şeker ekleyin. Tuz ilave ederek, göz göz olana dek önce orta ateşte, daha sonra da kısık ateşte pişirin. Pirinçler yumuşayınca altını kapatıp, 10-15 dakika demlenmesi için bekletin. Kaju fıstıklarla süsleyerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.