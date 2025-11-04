Doktorlara göre son kullanma tarihinden sonra asla tüketmemeniz gereken 6 gıda

Yiyecekleri stoklamak ve yeniden stoklamak, kileriniz ile buzdolabınızı doldurma işi bitmek bilmeyen bir görev gibi hissettirebilir. Üstelik, para verip aldığınız malzemeleri—örneğin solmuş yeşillikleri ya da rengi grileşmiş kıyma paketini—çöpe atmak kadar moral bozucu bir şey de yoktur. Yine de gıda güvenliği son derece önemlidir; potansiyel olarak tehlikeli olabilecek yiyecekleri atmak, hem sizin hem de size yemek yiyeceklerin sağlığını korumak açısından gereklidir.

Marketlerde satılan çoğu paketli gıdanın üzerinde bir son kullanma tarihi ve bazen de bir satış tarihi bulunur. “Satış tarihi”, marketin ürünü raflardan alıp yerine daha taze olanı koyması için bir işarettir. Evde ise, bozulmayan (dayanıklı) ürünleri satış tarihinden uzun süre sonra da tüketmek genellikle güvenlidir. Belki tazeliğini biraz yitirmiş olabilir, ancak satış tarihini geçmiş bir gıdayı yemekle hastalanma ihtimaliniz düşüktür.

Buna karşın, son kullanma tarihi gıda güvenliği açısından daha belirleyicidir ve yiyeceğin güvenle tüketilebileceği son günü gösterir. Bu tarihten sonra ürün, sağlığınız açısından risk oluşturabilir veya toksik hale gelebilir.

Maryland’de görev yapan Dr. Cynthia Odogwu, bazı yiyeceklerin son kullanma tarihinden birkaç gün sonra da güvenle tüketilebileceğini söylüyor (örneğin dondurulmuş hazır yemekler, kuru makarnalar, baharatlar ve bal gibi). Ancak bazı gıdalar gerçek bir risk taşır; bu nedenle, son kullanma günlerinde tüketilmemişlerse mutlaka atılmaları gerekir.

İşte son kullanma tarihinden sonra mutlaka çöpe atılması gereken en önemli yiyecekler:

1. Çiğ Et

Dr. Cynthia Odogwu "Tavuk, dana ve domuz eti gibi çiğ etler son kullanma tarihinden sonra kesinlikle tüketilmemelidir, diyor. “Bu etler kolayca bozulur ve salmonella ile E. coli gibi zararlı bakteriler üretir. Bu bakteriler gıda zehirlenmelerine yol açabilir.”

2. Çiğ Balık ve Deniz Ürünleri

Çiğ balık da tıpkı çiğ et gibi, son kullanma tarihini geçtiğinde ciddi bir gıda güvenliği riski taşır. Balık, satın alındığı gün tüketilmeli; 48 saat içinde yenmezse artık “bozulmuş” kabul edilir. Tehlikeli bir balığın belirtileri arasında kaygan, sümüksü bir doku ve temizlik maddesini andıran kötü bir koku yer alır — yani deniz kokusundan çok uzak bir koku.

3. Şarküteri Ürünleri ve Dilimlenmiş Soğuk Etler

Dr. Odogwu “Hazır, tüketime uygun şarküteri etleri ve dilimlenmiş soğuk etler son kullanma tarihini geçtiğinde mutlaka atılmalıdır,” diyor

“Çünkü bu ürünler, buzdolabında saklansalar bile üremeye devam eden Listeria bakterisiyle kontamine olabilir.”

Rengi griye veya yeşile dönmüş, ya da normalden daha kaygan bir yapıya sahip şarküteri etleri bozulmuştur ve kesinlikle yenmemelidir.

4. Paketli Salatalar

Dr. Odogwu “Son kullanma tarihi geçmiş, önceden hazırlanmış ve paketlenmiş salataları hemen atın,” diyor .

“Bu tür salatalar tarih yaklaştıkça içinde mikrop sayısı hızla artar. Bu da hem salatanın tadını bozar hem de sizi hasta edebilir.”

Salata kabındaki tarihe dikkat edin; eğer salatayı başka bir kaba aktarıyorsanız, son kullanma tarihini bir etikete yazarak yeni kaba yapıştırın.

5. Pastörize Edilmemiş Peynirler

Pastörize edilmemiş peynirler, son kullanma tarihini geçtiğinde mutlaka atılmalıdır,” diyor Dr. Odogwu.

“Çünkü bu tür peynirler Listeria gibi bakterilerle kontamine olabilir.”

Bu durum taze peynirler ve genel olarak yumuşak peynir çeşitleri için de geçerlidir.

6. Mantarlar

Bozulmuş mantarları yemek kesinlikle tehlikelidir. Eğer mantarlar kayganlaşmaya veya rengi belirgin şekilde değişmeye başlamışsa, hemen atılmalıdır.

Çünkü mantarlar botulizm ya da diğer toksinleri barındırabilecek bakteriler taşıyabilir — bu da ciddi gıda zehirlenmelerine, hatta daha kötü sonuçlara yol açabilir.

Mantarları en iyi şekilde saklamak için, buzdolabında kâğıt havlu serili bir kâğıt torba içinde muhafaza edin; bu sayede fazla nemi çekerek daha uzun süre taze kalırlar.