Evde hamburgerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Ev yapımı acılı hamburger tarifi hem pratik hem de çok lezzetli!

Malzemeler

2 hamburger ekmeği

1 soğan

Marul yaprakları

Köftesi için

350 g köftelik kıyma

1 kırmızı soğan

2 dilim bayat ekmek

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Zeytinyağı

Acılı domates sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 Arnavutbiberi

1 tatlı kaşığı esmer şeker

2 tatlı kaşığı sirke



Hazırlanışı:

Köfte için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Zeytinyağında kızartın. Acılı domates sosu hazırlamak için zeytinyağını ısıtın. Ezdiğiniz sarımsakları hafif soteleyip küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Salça ve ince doğradığınız Arnavut biberi, esmer şeker ve sirkeyi ekleyip domatesler iyice yumuşayana kadar pişirin. Hamburger ekmeklerini yağsız tavada hafif kızartın. Ekmeklerin içine önce birer kaşık acılı domates sos sürün. üzerine kızarttığınız köfteyi yerleştirip halka dilimlediğiniz soğan ve bir marul yaprağı koyun. Tekrar bir yemek kaşığı acılı domates sos koyup diğer ekmekle hamburgerinizin üzerini kapatın. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

