Adaçaylı bal kabağı çorbası tarifi!
Malzemeler
500 g bal kabağı
6 su bardağı sebze suyu
35 g tereyağı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kurutulmuş adaçayı
100 ml krema
Yarım çay kaşığı muskat rendesi
Üzeri için
Taze adaçayı
Hazırlanışı
Bal kabağının kabuklarını soyup iri doğrayın. Su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirip fazla suyunu süzün. Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Unu ilave edip kavurun. Sebze suyunu ilave edip karıştırın. Bal kabaklarını ekleyin. Tuz, karabiber ve kurutulmuş adaçayı tatlandırıp 10 dakika daha pişirin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Krema ve muskat rendesini ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp taze adaçayı yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.
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