Adaçaylı bal kabağı çorbası tarifi!

Malzemeler

500 g bal kabağı

6 su bardağı sebze suyu

35 g tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kurutulmuş adaçayı

100 ml krema

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

Üzeri için

Taze adaçayı



Hazırlanışı

Bal kabağının kabuklarını soyup iri doğrayın. Su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirip fazla suyunu süzün. Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Unu ilave edip kavurun. Sebze suyunu ilave edip karıştırın. Bal kabaklarını ekleyin. Tuz, karabiber ve kurutulmuş adaçayı tatlandırıp 10 dakika daha pişirin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Krema ve muskat rendesini ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp taze adaçayı yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



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