Ahtapot salatası

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X Restaurant’ın manzarasına, püfür püfür esen terasının keyfine kapıldık.

Ahtapot salatası



Malzemeler:

300 gr. ahtapot

1 paket krem peynir

Yarım çay bardağı salkım domates suyu

4 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yaprak jelatin

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

3-4 adet güneş kurusu domates

1/5 demet deniz börülcesi

2 yemek kaşığı tatlı sirke

5-6 yaprak taze fesleğen

1/3 demet maydanoz

2 yemek kaşığı salsa verde sos

Zeytinyağı





Hazırlanışı

Ahtapotu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekikle marine edip, 180 derece fırında 1 buçuk saat kadar pişirin. Domates suyunu, beyaz üzüm sirkesini krem peynir ile karıştırın. Üzerine jelatini ekleyin ve tekrar karıştırarak soğumaya bırakın. Jel kıvamına geldikten sonra küp şeklinde doğrayın. Deniz börülcelerinin sadece filiz kısımları ve güneş kurusu domatesleri küp şeklinde doğrayın. Ardından domates, börülce, fesleğen ve maydanozu tatlı sirke ile karıştırın. Salsa verde sosu tabağın altına sürün. Ardından peyniri ve hazırladığınız deniz börülceli karışımı tabağa yerleştirin. En üste ahtapotları koyun. Salkım domates ve fesleğenle süsleyerek servis edebilirsiniz.





Deniz mahsülü balık çorbası



Malzemeler:

2-3 adet karides

20 gr. levrek

2 adet kum midye

20 gr. fener balığı

3-4 adet kalamar

1 yemek kaşığı biber ezmesi

¼ kereviz

2 domates

Yarım soğan

1 çarliston biber

1 kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 defne yaprağı

1 çay kaşığı safran

2 fincan balık suyu

1 yemek kaşığı pırasa

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tereyağı

5 dal dereotu





Sosu için:

1 dilim tost ekmeği

1 çarliston kırmızı biber

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

1 defne yaprağı

1 fincan ayçiçek yağı

1 tutam safran

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 kepçe sebze suyu





Hazırlanışı:

Kerevizi, soğanı, çarliston biberi ve domatesleri küp şeklinde doğrayın. Safranla beraber kısık ateşte 10 dakika yağda kavurun. Balık suyunu ilave edin. Ardından biber ezmesini ekleyin. Yaklaşık 1 saat kısık ateşte kaynatıp, süzün. Süzdüğünüz suyu ayrı bir kaba alın. Kırmızı biber, pırasayı küp küp doğrayın. Tereyağında sarımsağı da ekleyerek tüm malzemeleri kavurun. Ardından deniz mahsullerini ekleyin. Süzdüğünüz suya tüm karışımı ilave edin. Midyeler açıldığında dereotunu ekleyin. Sosunu hazırlamak için; ekmeklerin kenarlarını alıp, küp şeklinde dokuz parçaya bölün. Soğanı ve sarımsağı soyup küçük küçük doğrayın. Tavada orta ateşte hafifçe kavurup, defne yaprağını ilave edin. Biberi temizleyip, küçük küçük doğrayın ve kavrulan soğanlara ekleyin. Ardından sebze suyunu ekleyin ve tüm malzemeler pişene kadar orta ateşte bırakın. Malzemelerin hepsini blender’a koyun, ekmeği, hardalı ve safranı da ekleyip mayonez haline getirene kadar karıştırın. Karışımı blender’a almadan önce defne yaprağını içinden çıkarmayı unutmayın. Hazırladığınız sosu karışıma ekleyin.





Zeytinyağlı tekir balığı



Malzemeler:

5 mini tekir balığı

2 rezene

2 çarliston biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük zencefil

2-3 dal frenk soğanı

3-4 dal maydanoz

3-4 dal semizotu filizleri

Un

Kızartma yağı

2 yemek kaşığı salsa verde sos





Hazırlanışı

Biberi, rezeneyi, soğanı küp küp doğrayın. Taze zencefili ince ince kıyın. Frenk soğanı ve maydanozu ise küçük küçük doğrayın. Tekir balıklarını ayıklayıp unlayın ve ardından yağda kızarana kadar pişirin. Ardından rezeneleri kızartın. Biber, zencefil ve maydanozu çiğden ilave edin. Semizotuyla süsleyerek servis edin.



Kuzu pirzola



Malzemeler:

260 gr. kuzu pirzola

1 yemek kaşığı barbunya

1 yemek kaşığı ispir fasulyesi

1 yemek kaşığı marş fasulyesi

1 yemek kaşığı edamame

3-4 dal börülce

2 adet güneş kurusu domates

3-4 yaprak maydanoz

6 cl. kuzu demi glace sos

3 çay bardağı sebze suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

3 dal kekik

Yarım çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz





Sucuklu patates:

1 patates

100 gr. sucuk

3 yemek kaşığı panco unu

1 yemek kaşığı un

1 yumurta beyazı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı:

Kuzu pirzolaları orta ısıda 16 dakika boyunca ızgarada pişirin. Ardından kekik, pulbiber ve zeytinyağıyla lezzetlendirin. Börülce, ispir fasulyesi, marş fasulyesi ve barbunyayı ayrı ayrı kaplarda sebze suyu, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber ekleyip yaklaşık 30 dakika pişirin. Sadece marş fasulyesini 10 dakika pişirin. Ardından hepsinden birer tatlı kaşığı alarak bir kasede birleştirin. Güneş kurusu domates ve edamameyi ekleyip tabağın altına ve etlerin üzerine yerleştirin. Patates ve sucukları ince ince halka şeklinde kesin. Patatesleri kaynayan suya atın ve 4-5 dakika pişirin. Ardından sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Bir çorba kasesine yumurta kırın, üzerine tuz ve karabiberle çırpın. Patates altta kalacak şekilde patates ve sucukları üstüste dizin. Üç sucuk, dört patatesle bir servisi hazırlayın. Üzerine bir kürdan geçirin. Hazırladığınız yumurtalı karışımı, una ve son olarak panço ununa batırıp 160 derece yağda kızartıp, kürdanı çıkarın. Kürdanın hizasından ikiye bölerek pirzolaların yanına koyun. Tabağı maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.





Enginarlı rakula salatası



Malzemeler:

1 enginar

Yarım demet körpe roka

Parmesan dilimleri



Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/3 çay bardağı limon suyu



Hazırlanışı:

Enginarı ince ince doğrayın. Derin bir kabın içinde zeytinyağı ve limonla karıştın. Ardından rokaları ekleyin. İsteğe göre tuz serpin ve parmesan dilimleriyle süsleyerek servis edin.





Bardakta creme angless



Malzemeler:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı krema

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı şeker

35 gr. bitter çikolata

Bir çay kaşığı carma quick

Bir yemek kaşığı çikolata krem angless

1 küçük paket jöle

1 çubuk çikolata

1 top dondurma

1 yaprak nane





Köpük için:

1 fincan süt

1 fincan krema

1 yumurta

1 çubuk vanilya



Hazırlanışı

Süt, krema, şeker ve yumurtayı çırpın. 80 dereceye gelinceye kadar ısıtın. Ardından çikolatayı ilave edip, eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Bardağa döküp soğumaya bırakın. Ardından carma quick’le jöleyi paketin üzerinde tarif edildiği şekilde hazırlayın. Bardakta çikolatanın üzerine dökün. Köpük malzemelerinin tamamını bir tencereye boşaltın ve yoğurt kıvamına gelinceye kadar orta ateşte ısıtın. Soğuyunca bardağa ilave edin. Üzerini dondurma, nane ve çikolata çubuğuyla süsleyerek servis edebilirsiniz.