Armut, pırasa ve arpacık soğanı çorbası

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4 kişilik 20 dakika

Malzemeler

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 arpacık soğanı, ince doğranmış

250 gr. dilimlenmiş pırasa

2 diş sarımsak, ince doğranmış

2 armut, içi alınmış ve doğranmış

4 fincan sıcak tavuk suyu

Süsleme için maydanoz

Süsleme için ince dilimlenmiş ve fırında kurutulmuş 1 armut



Hazırlanışı:

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın ve doğradığınız arpacık soğanlarını, pırasayı ve sarımsağı orta ısıda 10 dakika süreyle hafifçe kızartın. Armutları ve tavuk suyunu ekleyerek kaynamasını bekleyin. Ocağın altını biraz kısın. Çorbayı ocaktan alın ve blender’dan geçirin. Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Süslemek için fırında kuruttuğunuz armut dilimlerini ve maydanozu kullanın.

Not: Süslemede kullanılan armudu kurutmak için fırını önceden 150 dereceye ayarlayın. Armudu çok ince dilimleyin ve bu dilimleri fırın tepsisine yerleştirin. Hafif renk alana ve çıtır hale gelene kadar bekleyin.