Avokado ve peynirli limon ızgara

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Hafif bir lezzet... Deneyin!

4 kişilik 50 Dakika

Malzemeler:

• 3 limon, ikisi yarıya kesilmiş, biri suyu sıkılmış

• 2 olgun avokado

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 200 gr beyaz peynir, büyük parçalara bölünmüş

• Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Süslemek için; taze otlar

Hazırlanışı:

İkiye kestiğiniz limonları üst kısımları altta kalacak şekilde sıcak ızgara tavasına yerleştirin. Rengi dönene kadar bekleyin. Avokadoları küp küp doğrayın ve üzerlerine limon suyu ekleyin. Daha sonra zeytinyağını ve 2 yemek kaşığı limon suyunu avokado ve peynirlerle karıştırın. Kaselere bölüştürün ve deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Izgara limonları ekleyip taze otlarla süsleyerek servis edin.