Avokado ve peynirli limon ızgara
Hafif bir lezzet... Deneyin!
4 kişilik
50 Dakika
Malzemeler:
• 3 limon, ikisi yarıya kesilmiş, biri suyu sıkılmış
• 2 olgun avokado
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 200 gr beyaz peynir, büyük parçalara bölünmüş
• Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
Süslemek için; taze otlar
Hazırlanışı:
İkiye kestiğiniz limonları üst kısımları altta kalacak şekilde sıcak ızgara tavasına yerleştirin. Rengi dönene kadar bekleyin. Avokadoları küp küp doğrayın ve üzerlerine limon suyu ekleyin. Daha sonra zeytinyağını ve 2 yemek kaşığı limon suyunu avokado ve peynirlerle karıştırın. Kaselere bölüştürün ve deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Izgara limonları ekleyip taze otlarla süsleyerek servis edin.