Avokadolu enginar

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4 kişilik -

Malzemeler

1 adet yumuşak avokado

1 adet enginar

1 diş sarımsak

10 g hardal

10 g light mayonez

20 g zeytinyağı

Karabiber

Yarım limon



Hazırlanışı:

Enginarı bir miktar tuz ve limon ekleyerek az suda, kısık ateşte haşlayın. Enginarı bir tabağa alın. Küp şeklinde doğranan avokadoların üzerine zeytinyağı, hardal, mayonez, karabiber, tuz ekleyip karıştırın. Bu soslu avokado küplerini enginarın üzerine bir kaşıkla doldurun. İnce ince doğradığınız salatalık kabuklarını üzerine serpiştirerek servise hazır hale getirin.