Avokadolu enginar
4 kişilik
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Malzemeler
1 adet yumuşak avokado
1 adet enginar
1 diş sarımsak
10 g hardal
10 g light mayonez
20 g zeytinyağı
Karabiber
Yarım limon
Hazırlanışı:
Enginarı bir miktar tuz ve limon ekleyerek az suda, kısık ateşte haşlayın. Enginarı bir tabağa alın. Küp şeklinde doğranan avokadoların üzerine zeytinyağı, hardal, mayonez, karabiber, tuz ekleyip karıştırın. Bu soslu avokado küplerini enginarın üzerine bir kaşıkla doldurun. İnce ince doğradığınız salatalık kabuklarını üzerine serpiştirerek servise hazır hale getirin.