Bademli tariflere sofranızda yer açın!

Malzemeler

500 g tavuk göğüs eti

1 paket noodle makarna

3 yaprak lahana

1 havuç

1 kabak

Yarım çay bardağı soya sosu

Sosu için

1 çay bardağı file badem

1 yemek kaşığı susam

5 yemek kaşığı krema

Üzeri için

Taze soğan

Hazırlanışı

Tavuk göğüs etini geniş bir tencereye alarak haşlayın. Tavuk eti iyice yumuşayınca sudan çıkartıp bir kaseye alın. Tavuk etini haşladığınız suya noodle makarnayı atarak haşlayın. İnce jülyen doğradığınız sebzeleri soya sosunda soteleyin. Ilınan tavuğu ince doğrayıp sebzelere ilave edin. Sebzeler iyice yumuşadığında haşlayıp süzdüğünüz noodle makarnayı ilave edin. Sosu için file badem ve susamı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Hafif kavurup kremayı ekleyin. Krema kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Sosu noodle makarnanızın üzerine döküp iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze soğanla süsleyerek sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

