Bal kabaklı, peynirli makarna

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4 kişilik

Malzemeler

• 400 gr spagetti, haşlanmış, süzülmüş ve haşlama suyu ayrılmış

• 1 küçük bal kabağı, soyulmuş ve küp küp kesilmiş (yaklaşık 700 gr)

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı esmer şeker

• Yarım yemek kaşığı pul biber

• Bir tutam muskat rendesi

• 100 gr keçi peyniri

• 200 gr mascarpone peyniri

• 100 gr hindiba

• Deniz tuzu ve karabiber



Servis için; parmesan ve ince ince doğranmış maydanoz



Hazırlanışı

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın. Üzerlerine pul biber, şeker ve muskat serptiğiniz bal kabaklarını tepsiye yerleştirin. Zeytinyağı ilave edin. 30 dakika süreyle veya altın rengi alıncaya kadar kızartıp fırından alın. Mascarpone peyniriyle keçi peynirini karıştırın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Hindibaları kavurun. Kabakları ekleyip karıştırın. Peynir karışımını da ilave ettikten sonra erimeye bırakın. Makarna haşlama suyundan ayırdığınız suyla spagettileri ilave edip hafifçe karıştırın. Tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Üzerine parmesan serpip, maydanoz ile süsleyin ve hemen servis edin.



Bal kabağı

Sonbahar sofralarının vazgeçilmezi... Lezzetli olduğu kadar faydalı olduğunu da aklınızda bulundurun. Güneşten alınan zararlı ultraviyole ışınların etkileri sebebiyle ortaya çıkan serbest radikallerle savaşta onun üzerine yok. Yani şimdi tam zamanı.