Balık çorbası

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4 kişilik

Mazlemeler

1 orta boy levrek

3 dal maydanoz

2 defne yaprağı

1 soğan

Yarım limon

2 su bardağı soğuk su

1 yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Temizlenmiş levreği tencereye alın. Üzerine maydanoz, defne yaprağı, limon ve soğanı ilave edin. Tuz ile tatlandırıp suda haşlayın. Haşlanan balığın kılçıklarını ayıklayıp küçük parçalara bölün. Diğer tarafta un ile tereyağını kavurun. 2 su bardağı soğuk su ilave edip karıştırın. Haşladığınız balık ve diğer malzemelerle birleştirip pişirin. Kaselere aktarıp sıcak servis yapın.