Göçmen köftesi tarifi…

Malzemeler

1 kg döş kıyma

1 soğan

1 yumurta akı

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı un

Yarım su bardağı doğal maden suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sumak



Hazırlanışı:

Döş kıymayı geniş bir kaseye alın. Rendeleyip suyunu sıktığınız soğan, yumurta akı, karbonat, un, maden suyu, tuz ve baharatları ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Yuvarlak köfteler hazırlayın ve köfteleri bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

