Bao Bun tarifi

Malzemeler:

300 gr beyaz un

160 gr su

10 gr süt tozu

12 gr ayçiçek yağı

8 gr yaş maya

5 gr kabartma tozu

12 gr şeker

5 gr tuz



Hazırlanışı:

Oda sıcaklığındaki suyun içerisine yaş maya ve süt tozunu atıp eritin. Tuz hariç tüm malzemeleri atıp yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler haline getirin. Yaklaşık bir saat unlu ve temiz bir yerde üzeri kapalı bir yerde hamurunuzu mayalandırın. Bir saatin sonunda merdane ile daire şeklinde bezeleri açın. Hamuru ortadan katlayıp iki saat daha mayalanmaya bırakın. Fırına girebilecek bir kap içerisine su koyup fırının alt kısmına yerleştirin. 100 dereceye ayarladığınız fırının içi buhar olduğunda mayalanan Bao Bun hamurlarını fırına verin. Ortalama sekiz dakika pişmesi yeterli. Dinlendikten sonra istediğiniz malzeme ve sos ile doldurup servis edebilirsiniz. Biz içerisine havuç, turp, tavuk, maydanoz, susam ve kabak çekirdeği koyarak servis yaptık.