Texas caviar salad ve harika eşlikçisi Bourbon BBQ Chicken
Malzemeler
200 gr tavuk göğsü
15 gr rendelenmiş kuru soğan
6 gr dövülmüş sarımsak
45 gr esmer şeker
180 gr ketçap
25 gr worchestershire sos
30 gr pekmez
25 gr eritilmiş tereyağı
2 gr tuz
2 gr karabiber
10 gr dijon hardal
3 cl bourbon viski
Hazırlanışı
Tavuk dışında kalan tüm malzemeyi karıştırın ve iki farklı yere ayırın. Sosun yarısı ile tavuk göğsünü marineleyip 1 gün buzdolabında bekletin. Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız tavuğun marinesini üzerinden sıyırıp zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın ve önceden ısıtılmış dökme ızgara tavada veya ızgarada altı üstü renk alacak kadar mühürleyin. Ardından bir fırça yardımıyla kalan marine karışımını tavuğun iki yüzüne de iyice sürün. Hemen ardından 180 derecede ısıtılmış fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli.
Texas caviar salad
Malzemeler
200 gr haşlanmış kuru börülce
20 gr jalapeno turşu, küp küp doğranmış
50 gr kapya biber, küp küp doğranmış
60 gr kırmızı soğan, küp küp doğranmış
25 gr Meksika fasulyesi
20 gr tane mısır
3 gr kişniş otu, ince şerit halinde kesilmiş
1 gr tuz
1 gr karabiber
20 gr kırmızı şarap sirkesi ya da balzamik sirke
80 gr zeytinyağı
Hazırlanışı
Sirke, zeytinyağı ve baharatlar harici tüm malzemeleri bir kapta iyice harmanlayarak karıştırın. Ardından bu karışıma tuzu ve karabiberi ekleyin. Baharatları homojen bir şekilde karıştırın. Sos kabında sirkeyi ve zeytinyağını da karıştırın ve salataya döküp tekrar karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra tavuğu tabağa yerleştirebilirsiniz.