Texas caviar salad ve harika eşlikçisi Bourbon BBQ Chicken

Malzemeler

200 gr tavuk göğsü

15 gr rendelenmiş kuru soğan

6 gr dövülmüş sarımsak

45 gr esmer şeker

180 gr ketçap

25 gr worchestershire sos

30 gr pekmez

25 gr eritilmiş tereyağı

2 gr tuz

2 gr karabiber

10 gr dijon hardal

3 cl bourbon viski



Hazırlanışı

Tavuk dışında kalan tüm malzemeyi karıştırın ve iki farklı yere ayırın. Sosun yarısı ile tavuk göğsünü marineleyip 1 gün buzdolabında bekletin. Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız tavuğun marinesini üzerinden sıyırıp zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın ve önceden ısıtılmış dökme ızgara tavada veya ızgarada altı üstü renk alacak kadar mühürleyin. Ardından bir fırça yardımıyla kalan marine karışımını tavuğun iki yüzüne de iyice sürün. Hemen ardından 180 derecede ısıtılmış fırında 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli.



Texas caviar salad

Malzemeler

200 gr haşlanmış kuru börülce

20 gr jalapeno turşu, küp küp doğranmış

50 gr kapya biber, küp küp doğranmış

60 gr kırmızı soğan, küp küp doğranmış

25 gr Meksika fasulyesi

20 gr tane mısır

3 gr kişniş otu, ince şerit halinde kesilmiş

1 gr tuz

1 gr karabiber

20 gr kırmızı şarap sirkesi ya da balzamik sirke

80 gr zeytinyağı



Hazırlanışı

Sirke, zeytinyağı ve baharatlar harici tüm malzemeleri bir kapta iyice harmanlayarak karıştırın. Ardından bu karışıma tuzu ve karabiberi ekleyin. Baharatları homojen bir şekilde karıştırın. Sos kabında sirkeyi ve zeytinyağını da karıştırın ve salataya döküp tekrar karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra tavuğu tabağa yerleştirebilirsiniz.