Brüksel lahanalı ve tavuk etli noodle

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2 kişilik -

Malzemeler

100 gr noodle

100 gr pazı yaprağı

2 yemek kaşığı susam yağı

1 parça haşlanmış tavuk göğüs eti

25 gr taze zencefil

1 dolmalık kırmızıbiber

6 Brüksel lahanası

Sos için

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı soya sosu

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Noodle’ı paket üzerinde yazan tarife göre haşlayıp suyunu süzün. Pazı yapraklarını yıkayıp ikiye bölün ve kaynar suya ekleyin. 2 dakika haşlayıp içinde buzlu su bulunan bir kaba alın. Bir dakika bekletip pazıları süzgece aktarın. Brüksel lahanalarını kaynar suya ekleyip 5 dakika pişirin ve suyunu süzün. Dolmalık kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip ince uzun parçalar şeklinde doğrayın. Tavuk etini zedelemeden küp şeklinde doğrayın. Susam yağını tavaya alıp biberi ekleyin. Sebzeleri 2-3 dakika soteleyip tavuk etini ilave edin. Zedelemeden kızartın. Brüksel lahanalarını iri parçalar şeklinde kesin. Noodle, pazı, tavuk eti, kırmızıbiber, Brüksel lahanası ve kıyılmış taze zencefili geniş bir servis tabağına alın. Soya sosu, balzamik sirke ve limon suyunu bir kasede çırpın. Malzemenin üzerine ekleyip harmanlayın.