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Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Malzemeler

• 25-30 adet kiraz domates

• 25-30 adet mini mozzarella topları

• 1 demet reyhan veya fesleğen

• 1-2 yemek kaşığı çam fıstığı

• 1 yemek kaşığı çörek otu

• 1 limon rendesi ve suyu

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı balsamik sirke

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Fıstıkları az pembeleşecek kadar kavurun. Domatesleri ikiye kesin. Limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ile sos hazırlayın. Fesleğen, domates, mozzarella toplarını servis tabağına alın. Salata sosunu üzerinde gezdirin. Çörek otu, limon kabukları, iri karabiber ve çam fıstıklarını da üzerine serpin.

