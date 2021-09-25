Çerkes tavuğu (Cevizli tavuk) nasıl yapılır? Çerkes tavuğu tarifi

Cevizli çerkes tavuğunu çok seviyor ya da ilk kez denemek mi istiyorsunuz? Sizler için hazırladığımız bu enfes tarife bayılacaksınız. Peki, cevizli çerkes tavuğu nasıl yapılır? Cevizli çerkes tavuğu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte püf noktalarıyla birlikte o tarif...

ÇERKES TAVUĞU TARİFİ

Malzemeler

4 adet tavuk budu (İsterseniz tavuk göğüs eti de olabilir )

1 orta boy soğan

2 tatlı kaşığı acıka

4 su bardağı su

3 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ

Anısta için;

1 su bardağı su

5 yemek kaşığı mısır unu

ÇERKES TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı;