Faydalı ve lezzetli!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraflar: Hande Göksan



Malzemeler

4 havuç

4 şalgam

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 dal taze kekik

1 yemek kaşığı iri rendelenmiş parmesan peyniri

Tane karabiber



Hazırlanışı

Havuçları ve şalgamları soyun, çubuk olacak şekilde kesin. Üstlerine zeytinyağı sürün ve fırın tepsisine dizin. İkiye kesilmiş halde sarımsakları ve iri çekilmiş karabiberi ilave edin. 190 derece ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca, havuç ve şalgam hafif çıtır olana kadar pişirin.

