Cowboy steak tarifi

Malzemeler

325 gr tereyağı

70 ml zeytinyağı

75 gr kuru soğan

6 diş sarımsak

60 ml beyaz şarap

60 ml tavuk suyu

10 gr tabasco sos

7 gr karabiber

9 gr tuz

1/2 lime suyu

15 gr bourbon viski

500 gr bebek patates

3 dal taze kekik

1 dal biberiye

5 çorba kaşığı ayçiçek yağı

450 gr dana pirzola



Hazırlanışı

Tavayı kızdırıp 30 ml zeytinyağını ekleyin ve ince doğranan 1 diş sarımsakla, ince doğranmış soğanı soteleyin. Rengi dönüp kokusunu bıraktığında şarabı ve tavuk suyunu ekleyin. Kıvam koyulaşınca, ateşten alıp soğutun. Ardından bir kapta, oda sıcaklığındaki 250 gr tereyağıyla karıştırın. İçine tabasco sos, 1 gr karabiber, 2 gr tuz, lime suyu ve bourbon viskiyi ekleyerek harmanlayın. Karışımı streç film ile silindir ya da kare formu vererek sarıp buzlukta soğutun. Garnitürleri hazırlamak için bebek patateslerin kabuklarını soymadan iyice yıkayın ve kurulayın. Önceden kaynamış suya atıp ortalama 20 dakika haşlayın. Ilındıktan sonra elinizle hafifçe sıkın. Patatesler ortadan çatlayabilir ama parçalanmamasına dikkat edin. Tavaya 2.5 çorba kaşığı ayçiçek yağını, 2 dal kekiği ve 3 diş sarımsağı ekleyin. Yağ kızıp, baharatların aroması çıkınca malzemeleri çıkarın. Patatesleri bu yağda kabukları sertleşene kadar kızartın ve servis etmek üzere tabağa alın. Etin tümü, 5 gr tuz, 5 gr karabiber ve 40 ml zeytinyağıyla marine edin. 30 gr ayçiçek yağıyla kızdırdığınız tavada etin iki tarafını, yüksek ateşte mühürleyin. 75 gr tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 dal biberiye ve 1 dal kekiği de üzerine ekleyin. Kısık ateşte aromatize olan yağı 1 çorba kaşığı ile sürekli ete yedirerek, her iki tarafını da 2’şer dakika pişirin. Eti 5 dakika dinlendirin ve garnitürleri yerleştirdiğiniz servis tabağına alın. Dolapta soğuttuğunuz ve katılaşan steak butter’ı da etin üzerine ekleyerek Cowboy Steak’i servis edebilirsiniz.