Deniz mahsullü creole tarifi

Malzemeler:

• 100 g orta boy karides

• 1 adet taze kalamar

• 50 g mezgit fileto

• 10 ml sıvı yağ

Sos için

• 1 adet lime’ın suyu

• 1 adet arpacık soğan

• 1 diş sarımsak

• 1 adet Meksika biberi

• 150 g domates sos

• 5 g köri tozu

• 2 dal maydanoz

• 2 dal taze kekik

• 2 dal taze soğan

• 10 ml zeytinyağı

• 100 ml balık suyu

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Deniz mahsüllerini tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırıp, tavada aynı sırayla ayrı ayrı soteleyerek kenara alın. Sarımsak ve Meksika biberini küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsakları aynı tavada soteleyin. Yumuşayınca domatesleri ve lime suyunu ilave edin. Tüm malzemeleri ekleyip, kıvam almasına yakın deniz mahsüllerini de ilave edin. Tuz ve karabiberle lezzetlendirip servis edin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.