Deniz mahsullü makarna
4 kişilik
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Malzemeler
1 paket yassı spagetti
100 gr ahtapot
100 gr midye içi
100 gr kalamar
2 Arnavut biberi
Tereyağı
50 gr mantar
1 diş sarımsak
Çeyrek demet fesleğen
1 domates
2 yemek kaşığı krema
Üzeri için
Rendelenmiş parmesan peyniri
Hazırlanışı:
Makarnayı haşlayın. Biberleri doğrayıp tereyağında kavurun. Ahtapot, karides ve kalamarı ilave edin. Mantarları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesi, sarımsağı ekleyip karıştırın. Ocağı kapatın. Makarnaya kremayı ilave edin. Hazırladığınız deniz mahsullü garnitürü de ilave edip harmanlayıp servis tabağına alın. üzerine parmesan peyniri serpip fesleğen yaprakları ile servis yapın.