Deniz mahsullü makarna

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4 kişilik -

Malzemeler

1 paket yassı spagetti

100 gr ahtapot

100 gr midye içi

100 gr kalamar

2 Arnavut biberi

Tereyağı

50 gr mantar

1 diş sarımsak

Çeyrek demet fesleğen

1 domates

2 yemek kaşığı krema

Üzeri için

Rendelenmiş parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Makarnayı haşlayın. Biberleri doğrayıp tereyağında kavurun. Ahtapot, karides ve kalamarı ilave edin. Mantarları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesi, sarımsağı ekleyip karıştırın. Ocağı kapatın. Makarnaya kremayı ilave edin. Hazırladığınız deniz mahsullü garnitürü de ilave edip harmanlayıp servis tabağına alın. üzerine parmesan peyniri serpip fesleğen yaprakları ile servis yapın.