Falafel
Lübnan mutfağının meşhur lezzeti...
8 kişilik
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Malzemeler
250 gr nohut
250 gr kuru bakla
2 diş sarımsak
1 pırasa
Yarım kabak
1 demet taze kişniş
1/4 çaş kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karbonat
Ayçiçek yağı
Garnitürü için
Kiraz domates
1 demet turp
1 demet nane
1 demet maydanoz
Hazırlanışı:
Nohut ve baklayı bir gün önceden ıslatın. İri doğranmış pırasa, sarımsak, kıyılmış kişniş, nohut ve baklayı mutfak robotunda ezin. Baharatları ve karbonatı ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan 4 cm çapında köfteler hazırlayın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Falafelleri ekleyip kızartın. Kiraz domates, turp, nane ve maydanozla hazırladığınız salatayla birlikte servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.