Falafel

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Lübnan mutfağının meşhur lezzeti...

8 kişilik -

Malzemeler

250 gr nohut

250 gr kuru bakla

2 diş sarımsak

1 pırasa

Yarım kabak

1 demet taze kişniş

1/4 çaş kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karbonat

Ayçiçek yağı

Garnitürü için

Kiraz domates

1 demet turp

1 demet nane

1 demet maydanoz



Hazırlanışı:

Nohut ve baklayı bir gün önceden ıslatın. İri doğranmış pırasa, sarımsak, kıyılmış kişniş, nohut ve baklayı mutfak robotunda ezin. Baharatları ve karbonatı ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan 4 cm çapında köfteler hazırlayın. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Falafelleri ekleyip kızartın. Kiraz domates, turp, nane ve maydanozla hazırladığınız salatayla birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



