Fesleğenli domates soslu peynirli makarna

- kişilik -

Malzemeer4 domates2 diş sarımsakFesleğenZeytinyağPeynirHazırlanışı:Dinlenen makarna hamurunu yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın. Hamurları hazır yufkadan biraz daha kalınca açın. Yufkaları beşer santimlik kareler şeklinde kesin. Ortalarına birer miktar ufalanmış dilediğiniz bir peynir çeşidinden ekleyin. Karşılıklı iki ucunu birleştirip üçgen şekli verin. Kenarlardaki iki ucu birbirinin üzerine getirip yapıştırın. Sos için iri parçalar şeklinde kesilmiş 4 domatesi 2 diş kıyılmış sarımsakla birlikte 2-3 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun. Bolca kuru fesleğen ekleyip karıştırın. Sos pişerken makarnayı tuz eklenmiş kaynar suda 15 dakika haşlayın. Suyunu süzüp sosa ekleyin ve harmanlayın. Sıcak servis yapın.* Lezzet dergisinden alınmıştır.