Elma salatalara ve yemeklere çok yakışıyor!
Malzemeler
2 elma
1 soğan
2 diş sarımsak
Taze kekik
8 tavuk baget
Tuz
Karabiber
Yarım su bardağı elma suyu
Üzeri için
Taze kekik
Hazırlanışı
Yarım ay dilimlediğiniz elma, piyazlık doğradığınız, soğan, ezdiğiniz sarımsak ve taze kekiği bir kasede karıştırıp bir fırın kabının tabanına yayın. Tavuk bagetlerin her yerine tuz karabiber serpip fırın kabına yerleştirin. üzerine elma suyunu dökerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında iyice kızarana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. İnce kıyılmış kekik dalları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.