Elma salatalara ve yemeklere çok yakışıyor!

Malzemeler

2 elma

1 soğan

2 diş sarımsak

Taze kekik

8 tavuk baget

Tuz

Karabiber

Yarım su bardağı elma suyu

Üzeri için

Taze kekik

Hazırlanışı

Yarım ay dilimlediğiniz elma, piyazlık doğradığınız, soğan, ezdiğiniz sarımsak ve taze kekiği bir kasede karıştırıp bir fırın kabının tabanına yayın. Tavuk bagetlerin her yerine tuz karabiber serpip fırın kabına yerleştirin. üzerine elma suyunu dökerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında iyice kızarana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. İnce kıyılmış kekik dalları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

