Havuç mücverini deneyin!

Fırında havuç mücveri malzemeleri

3 havuç

3 dal taze soğan

5-6 dal dereotu

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Havuçların kabuklarını soyun. Rendeleyip geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız yeşillikler, un, yumurta, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine bir kaşık yardımıyla yuvarlak parçalar dökün. üzerini bir spatula yardımı ile hafif düzleştirin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında her iki tarafı da kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

