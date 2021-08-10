Bu aralar çok popüler: Gnocchi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ekrana gelen tariflerden biri de patatesten yapılan ve makarnaya çok benzetilen Gnocchi, okunuşuyla Niyokki idi. Peki, Gnocchi nedir, nasıl yapılır? Gnocchi tarifi için gerekli malzemeler ve yapım aşamalarına gelin birlikte bakalım... Makalemizde 2 ayrı Gnocchi tarifi yer alıyor. (Bu tarifimizin ardından Hafif, pratik yaz tarifleri başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)

GNOCCHI (NİYOKKİ) NEDİR?

Öncelikle Gnocchi nedir? Bu lezzet en yaygın türü klasik patates gnocchi olan bir İtalyan yemeğidir. Pişmiş patates püresi, un ve yumurtadan yapılır. Gnocchi'nin kökeni İtalya'dır ve genellikle İtalyan lezzetleri ve baharatları ile yapılırken, farklı varyasyonları olan ve Güney Amerika, Fransa ve hatta Hırvatistan'dan gelen başka gnocchi türleri de vardır. Gnocchi kelimesi aslında İtalya'da "topaklar" anlamına gelir ve bu yemeğin görünümüyle uyumlu bir isim. Çünkü Gnocchi pişmiş patates topaklarına benziyor. Geleneksel gnocchi oldukça sadedir, makarnaya çok benzer, bu yüzden doyurucu soslarla servis edilir. Pek çok insan Gnocchi'yi makarna ile karıştırır. Gnocchi kızartılmamalı, her zaman kaynatılmalı, hafif ve kabarık olmalıdır. İlk kez yapıyorsanız, sevdiğinizi zaten bildiğiniz bir makarna sosuyla deneyin, hatta en sevdiğiniz makarna yemeğine ne kadar benzediğini görünce şaşırabilirsiniz.

GNOCCHI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 g patates

200 g un

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz



Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kırmızı soğan

1 diş sarımsak

2 domates

1 çay kaşığı kekik

1 limonun kabuğu

1 tutam toz şeker

Tuz

Karabiber

200 g ıspanak

125 g mozarella peyniri



Hazırlanışı:

Patatesleri bol suda haşlayın, kabuklarını soyun ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Patateslerin ortasına bir çukur açın ve üzerine çok az un serpiştirin. Yumurta, tuz ve kalan unu ilave ederek kenarlarından ortaya doğru bir spatula yardımıyla karıştırın.

Tüm malzeme iyice özdeşleşmeye başlayınca 4-5 dakika kadar elinizle yoğurun. Hamuru 2 bezeye ayırın.

İlk bezeyi 2 cm kalınlığında rulo yaparak açın.

Bir bıçak yardımıyla 2 cm genişliğinde parçalar kesin.

İkinci beze içinde aynı işlemi tekrarlayın.

Gnocchileri 2 litre kaynar suda haşlayıp geniş bir fırın kabına alın. Sosu için yemeklik doğradığınız kırmızı soğanı zeytinyağında 5 dakika kadar soteleyin. Ezdiğiniz sarımsak, küp doğradığınız domates, kekik, rendelenmiş limon kabuğu, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Domatesler yumuşamaya başlayınca ince doğradığınız ıspanağı ilave edip 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Sosu fırın kabına aldığınız gnocchilerin üzerine dökün ve ezmeden hafif karıştırın.

Küçük doğradığınız mozarella peynirini üzerine serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında, mozarella peyniri eriyip üzeri kızarana kadar 10-15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.





ALTERNATİF GNOCCHI TARİFİ

Malzemeler

5 adet orta boy patates

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı irmik unu

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber



Yapım Aşamaları

Patatesler yıkanır ve soyulur.

Haşlanması için bir tencereye alınır.

Haşlanan patatesler bir çatal yardımıyla homojen ve pürüzsüz bir kıvam alana dek püre haline getirilir.

Kalan bütün malzemeler patatesin içine eklenir ve yoğurulur. Kıvamı orta sertlikte bir poğaça hamuru gibi olmalıdır. Bu aşamada isteğe bağlı olarak hamura parmesan, gravyer, eski kaşar gibi peynir rendesi eklenebilir, tercihe bağlıdır.

Durumuna göre un eklemesi yapabilirsiniz.

Hamur 1-2 saat buzdolabında dinlendirilir.

Hamur yarım santim kalınlığında rulo haline getirilir ve parmak genişliğinde küpler kesilir.

Çatal arkasıyla ezilip kaydırılarak gnocchi şekli hamura verilir.

Gnocchiler kaynayan suda 6-7 dakika pişirilir.

Arzu edilen sos yapılır ve karıştırılarak yenir. Afiyet olsun.



Gnocchi konusunda daha fazla tarif için Lezzet Dergisi editörleri tarafından üretilen gnocchi tarifleri makalesine de bakabilirsiniz.