Gratine Deniz Tarağı

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- kişilik -

Servis: 10 kişilik

• 10 adet temizlemiş deniz tarağı

• 30 gr. ekmek kırıntısı

• 1 yemek kaşığı sarımsaklı yağ

• 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

• 10 gr. toz parmesan



Fırını üstten ısıtma 200 dereceye getirin. Ekmek kırıntısnı sarımsaklı yağ ile birlikte karıştırın. Kırıntılar renk alana kadar fırında kalmalı. Çıkardığınızda maydanoz ve parmesanı ekleyip, tarakların üzerini bu karışımla kaplayın. 2-3 dakika, parmesan eriyene kadar fırında en üst rafta tutup çıkarın. Sıcak servis edin.