Harissa soslu ve siyah zeytinli balık

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg beyaz etli fileto balık

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 küçük boy soğan

2 büyük diş sarımsak

1 su bardağı doğranmış domates

1 tatlı kaşığı harissa

1 defne yaprağı

50 gr siyah zeytin

Yarım su bardağı su

1 limonun suyu

Yarım demet taze kişniş

Kızartmak için:

Zeytinyağı





Hazırlanışı:

Una tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Balık filetoları bu karışıma bulayıp zeytinyağında kızartın. Soğan ve sarımsakların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın. Kişnişi ince doğrayın. Tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağı bırakarak kalanı başka bir kaba aktarın. Tavadaki yağı tekrar ısıtıp soğan ve sarımsağı kısık ateşte bir dakika kavurun. Domates, defne yaprağı ve harissayı ilave edin. Yarım su bardağı su ekleyip hafif ateşte 10 dakika kaynatın. Balıkları tavaya dizin. üzerine zeytinleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte sos koyulaşana kadar pişirin. Limon suyunu ekleyin. Kıyılmış kişniş serpip servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



