Hünkar beğendili kalamar dolması

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Maria Ekmekçioğlu'ndan özel bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

2 adet kalamar

1 şişe soda

1 adet bostan patlıcan

150 gr. beyaz peynir

150 gr. karides

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

2 dal dereotu



Hazırlanışı

Kalamarların içini iyice temizleyip yıkayın ve bir gece boyunca sodanın içinde yumuşamaya bırakın. Temizlenmiş kalamarı ızgarada, yoksa teflon tavada önlü arkalı hafif ateşte pişirmeye başlayın, kalamar yarım saatte pişer. Bu arada bostan patlıcanı ateşe koyup közleyin. Közlenen patlıcanı soyup içine tereyağı, peynir ve haşlanmış karidesleri, ince kıyılmış dereotuyla karıştırın. Bu karışımı iki kalamara eşit olarak doldurun. Kalamarın üstüne tuz, karabiber, kekik gezdirip bir kaşık da zeytinyağı ilave edip servis yapabilirsiniz.