Ispanaklı omlet
- kişilik
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Malzemeler:
2 yumurta
2 yemek kaşığı krema
Bir kase dolusu yıkanıp kurutulmuş taze ot (Frenk soğanı, maydanoz, kekik, fesleğen)
1 kase yıkanıp kurutulmuş bebek ıspanak
1 tutam tuz ve karabiber
1-2 yemek kaşığı keçi peyniri
Tava için tereyağı
Hazırlanışı:
Taze otları mutfak robotuna atarak ince ince kıyılıncaya kadar çekin. Üzerine yumurtaları, kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyin ve robotu tekrar çalıştırın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra yanmaz tavaya bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyun. Orta ateşte tavayı hareket ettirerek ve tereyağının her yere dağılmasını sağlayarak tereyağını kızdırın. Yumurtalı karışımı üzerine dökün. 1-2 dakika içinde omletiniz pişecek. Spatula yardımı ile tavadan alıp üzerine bebek ıspanakları ve keçi peyniri serperek servise hazır hale getirin.