İspanyol usulü balık

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- kişilik -

Malzemeler:

1 ya da 2 mangal ya da fırına uygun balık

1 ya da 2 adet ince halka halka doğranmış soğan

4 adet doğranmış taze soğan

2 diş ince doğranmış sarımsak

15 ml sirke

6 adet doğranmış zeytin

yarım limon kabuğu rendesi

ince doğranmış maydanoz

50 ml zeytinyağı

limon dilimleri

taze kekik



Yapılışı:

Öncelikle balığınızı mangalda mı yoksa fırında mı pişireceğinize karar verin ve ona uygun büyük bir balık seçin. Taze soğan, sarımsak, sirke, zeytin, limon kabuğu rendesi ve maydanozu bir kaba koyun.

Üzerine zeytinyağının yarısını ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Bu karışımı temizlediğiniz balığın içine yerleştirin. Halka halka doğranmış kırmızı soğan ve limonları balığın üzerine yerleştirin. Kekiği hem balığın içine hem de üstüne koyun. Artan zeytinyağını da balığın üzerinde gezdirin. Mangalda ya da fırında pişirin.