Istakoz ve porcini mantarlı kalpler

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- kişilik -

Istakozlu ravioli ve porcini mantarlı ravioliler kalp şeklinde kesilir. Taze ravioliler, 2 dakika kaynar suda haşlanır. Her ikisi için ayrı sos hazırlanır. Porcini mantarlı ravioli için, çiğ krema, az tereyağı ve safran tavada ısıtılıp sos kıvamına getirilir. Önce tabağa sos dökülür daha sonra 2 renkli ravioliler yerleştirilir. Istakozlu ravioli için karides kabukları ve soğan, az bir suda pişirilir. Daha sonra süzülen bu sosun içine brandy eklenir ve bir süre daha pişirilir.