Istakoz ve porcini mantarlı kalpler
- kişilik
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Istakozlu ravioli ve porcini mantarlı
ravioliler kalp şeklinde kesilir. Taze ravioliler, 2 dakika
kaynar suda haşlanır. Her ikisi için ayrı sos hazırlanır.
Porcini mantarlı ravioli için, çiğ krema, az tereyağı ve
safran tavada ısıtılıp sos kıvamına getirilir. Önce tabağa
sos dökülür daha sonra 2 renkli ravioliler yerleştirilir.
Istakozlu ravioli için karides kabukları ve soğan, az bir
suda pişirilir. Daha sonra süzülen bu sosun içine brandy
eklenir ve bir süre daha pişirilir.