İtalyan Usulü Biberiyeli Patates ve Tavuk
– kişilik
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Malzemeler:
1 kg patates
½ kg kemiği alınmış tavuk but
Bir tutam taze biberiye
2-3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Bir miktar zeytinyağı
Hazırlanışı:
Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Fırın tepsisinin altına pişirme kağıdı serin. Patatesleri, tavuk eti parçalarını bu tepsinin içine koyun. Üzerine sarımsakları ince ince doğrayın, biberiyeyi, tuzunu, karabiberini serpiştirin; zeytinyağını gezdirin ve elinizle karıştırın. 200 derece ısıtılmış fırında patatesler kızarıncaya kadar (yaklaşık yarım saat) pişirin.