İtalyan usulü taze makarna:Pasta LAB
Makarnayı bir de böyle deneyin!
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Kendi hayatlarında rafine zevklere düşkün olan üç arkadaş, farklı alanlardaki
kariyerlerine ara vermeden sevdikleri gerçek makarna lezzetini üretmeye karar
verince, ortaya Pasta LAB çıktı. Sanat yönetmeni ve ressam Aslı Tümen, Cen
Ajans Başkanı Nazlı Keçili Öztarhan ve Cnntürk’te ekonomi editörü ve program
yapımcısı Esra Tümen Dinçkök, Rumelihisarı’nda kurdukları mutfağı, rafi ne
damaklar için taze makarna üssü haline getirdi. Dört ay önce üretime başlayan
Pasta LAB, şimdiden İstanbul’un önemli restoranlarına taze makarna temin ediyor.
V2K’ya özel packaging ve design’larla satışa başlanacak olan Pasta LAB ürünleri,
alışveriş esnasında hem hediyelik, hem de akşamki yemek kargaşasını ortadan
kaldırmak için formüle edildi. Birkaç ay içerisinde fast food konseptini, aynı fiyata
ancak rafi ne ederek bu piyasaya girmeyi planlayan Pasta LAB, böylece herkese
ulaşmayı amaçlıyor.
Taze makarna 1 dakika haşlanır. Jumbo karides, kuyruğu ile birlikte
zeytinyağı, limon rendesi ve sarımsakta çevrilir. Kuşkonmaz kaynar suya atılıp
çıkarılır ve hemen soğuk su ile şoklanır.
Karides ve kuşkonmaz, taze makarna yaprağının ortasına dizilip katlanır. Limon
rendesi, sızma zeytinyağı ve tereyağı tavada çevrilip sos hazırlanır. Üzerine dökülerek
servis edilir. Frenk soğanı ile renklendirilerek, en üstte koyu balzamik sos ile süslenir.