İtalyan usulü taze makarna:Pasta LAB

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Makarnayı bir de böyle deneyin!

- kişilik -

Kendi hayatlarında rafine zevklere düşkün olan üç arkadaş, farklı alanlardaki kariyerlerine ara vermeden sevdikleri gerçek makarna lezzetini üretmeye karar verince, ortaya Pasta LAB çıktı. Sanat yönetmeni ve ressam Aslı Tümen, Cen Ajans Başkanı Nazlı Keçili Öztarhan ve Cnntürk’te ekonomi editörü ve program yapımcısı Esra Tümen Dinçkök, Rumelihisarı’nda kurdukları mutfağı, rafi ne damaklar için taze makarna üssü haline getirdi. Dört ay önce üretime başlayan Pasta LAB, şimdiden İstanbul’un önemli restoranlarına taze makarna temin ediyor. V2K’ya özel packaging ve design’larla satışa başlanacak olan Pasta LAB ürünleri, alışveriş esnasında hem hediyelik, hem de akşamki yemek kargaşasını ortadan kaldırmak için formüle edildi. Birkaç ay içerisinde fast food konseptini, aynı fiyata ancak rafi ne ederek bu piyasaya girmeyi planlayan Pasta LAB, böylece herkese ulaşmayı amaçlıyor.



Taze makarna 1 dakika haşlanır. Jumbo karides, kuyruğu ile birlikte zeytinyağı, limon rendesi ve sarımsakta çevrilir. Kuşkonmaz kaynar suya atılıp çıkarılır ve hemen soğuk su ile şoklanır. Karides ve kuşkonmaz, taze makarna yaprağının ortasına dizilip katlanır. Limon rendesi, sızma zeytinyağı ve tereyağı tavada çevrilip sos hazırlanır. Üzerine dökülerek servis edilir. Frenk soğanı ile renklendirilerek, en üstte koyu balzamik sos ile süslenir.