Hafif ve lezzetli bir salata önerisi...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5- 8 dakika



Malzemeler

• 400 gr kuşbaşı kesilmiş somon parçası

• 1 adet lollo rosso salata

• 2 adet olgun avokado

• 1 tatlı kaşığı tane hardal

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ



Sos için

• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı soya sosu

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• 1 tatlı kaşığı hardal

• 1 tatlı kaşığı bal

• Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Salataları yıkayın ve kurutun. Somonları sıvı yağ sürülmüş tavada çevirerek ızgara yapın. Sos malzemelerini çırpın. Salatayı servis tabağına koyun, somon ızgara ve dilimlenmiş avokadoyu da ilave edin. Sosu üzerinde gezdirin, tane hardal serperek servis yapın.

