Hafif ve lezzetli bir salata önerisi...
Hazırlayan: Elif Edes Tapan
Fotoğraf: Füsun Gümeli
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 5- 8 dakika
Malzemeler
• 400 gr kuşbaşı kesilmiş somon parçası
• 1 adet lollo rosso salata
• 2 adet olgun avokado
• 1 tatlı kaşığı tane hardal
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sos için
• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı soya sosu
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 tatlı kaşığı hardal
• 1 tatlı kaşığı bal
• Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Salataları yıkayın ve kurutun. Somonları sıvı yağ sürülmüş tavada çevirerek ızgara yapın. Sos malzemelerini çırpın. Salatayı servis tabağına koyun, somon ızgara ve dilimlenmiş avokadoyu da ilave edin. Sosu üzerinde gezdirin, tane hardal serperek servis yapın.