Açlık Oyunları film yıldızı Jennifer Lawrence’tan karantina günlerinde mutluluk vermesi için kolay kızarmış tavuk ve mantarlı pilav tarifi

Karantina günleri en çok kendine yemek yapmaya vakit bulamayan veya hep isteyip de yeni tarifler deneyemeyen insanlara yaradı. Ünlüler de kendi tariflerini sevenleriyle paylaşınca sosyal medya yemek fotoğrafından geçilmez oldu. Jennifer Lawrence tam bir yemek tutkunu, bir çok röportajında her fırsatta yaptığı yemek şakalarından tutun, Oskar törenlerinde yaptığı “acılı pizza sandviç” icadına kadar her çeşit mutfak Açlık Oyunları yıldızının ilgi alanına giriyor. Bu arada tarifimize geçmeden nedir bu acılı pizza sandviç derseniz bir Oskar töreni esnasında çok acıkan yetenekli aktris pizza dilimlerini tüm kameralar önünde büyük bir rahatlıkla yerken onunla röportaj yapan gazetecilere de evde nasıl pizza yediğini anlattı. Önce bir dilimi pizza alıp araya acı biberler ve acılı noodle koyup üzerine bir dilim pizza daha koyup kapatınca pizza sandviç oluyormuş. Bunu da aktardıktan sonra tarifimize geri dönelim.

Diğer ünlüler de ondan tarif istiyor!

Birçok Hollywood ünlüsü arkadaşının Jennifer Lawrence’tan kendi tariflerini özellikle paylaşmasını istediğini pek bilinmiyor. Meğer kendi çevresinde çok popüler tarifleri varmış. İşte o tariflerden birini -kendisi de Hollywood yıldızı olan yakın dostu- Amy Schumer’ın bir Amerikan yemek kanalında yaptığı TV programı ile paylaşınca sosyal medyada epey ses getirmiş. Hazırsanız kağıt kalem alın, tarife başlıyoruz.

İşte Jennifer Lawrence Usulü Kızarmış Tavuk ve Pilav için Malzemeler ve Tarif

Malzemeler

1 bütün tavuk (yaklaşık 1,5 kilo)

250 gr Zeytinyağı

12 yemek kaşığı tereyağı, yumuşatılmış ve parçalar halinde kesilmiş

Tuz

1 soğan, ikiye bölünmüş

1 limon, ikiye bölünmüş

12 dal kekik

250 gr yemeklik beyaz şarap

170 gr roka

130 gr beyaz pirinç

Zeytinyağı, tepsiyi yağlamak için

5 arpacık soğanı, ince ince kıyılmış

½ (yarım) kilo shiitake mantar, iri kıyılmış

Yapılışı

Tavuk:

Fırını önden 200 derecede ısıtın. Tavuğu yıkadıktan sonra kağıt havlu ile bir güzel kurulayın. Fırın tepsisine tavuğunuzu yerleştirdikten sonra biraz zeytinyağı, biraz tereyağı ve 2 yemek kaşığı tuzla bir güzel yağlayın. Yağlarken ete masaj yapın ki her yerine eşit oranda sürebilin. Yarıya bölünmüş soğanları da tepsiye koyun, zeytinyağının kalanını da üzerinde gezdirin, biraz da tuz serpin. Tereyağının kalan kısmını da parçalar halinde tepsiye eşit bir şekilde yerleştirin.

Bunlar olurken küçük bir tencerede zeytinyağı koyup, orta ateşte parlamaya başlayana kadar ısıtın. Arpacık soğanları ekleyin ve rengi kahverengiye dönene kadar (yaklaşık 7 dakika kadar) karıştırarak pişirin.

Soğanlarınız piştikten sonra delikli bir kaşık ile ateşten alıp bir tabağa koyun ve üzerine bolca tuz serpin (Burada bolca tuz koyun çünkü pilavınızın tuzu bu olacak). Hala ateşte olan küçük tencerenizde kalan yağın üzerine shiitake mantarlarını ekleyin ve hafif kararana kadar karıştırarak pişirin.

Pilavınızla mantarları ve arpacık soğanlarını bir servis kasesinde iyice karıştırın. Üstü kızaran tavuğunuzu roka yapraklarıyla süsleyip arpacık soğanlı ve mantarlı pilavınızla beraber servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun