Kabak ve fırınlanmış patatesli tavuk göğsü

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- kişilik -

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü

3 adet kabak

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Patates

Biberiye



Hazırlanışı:

Kabakları çok ince şeritler halinde dilimleyin. Tavuk göğüsünü ince şeritler halinde dilimleyin. Patatesleri küp küp doğrayın ve zeytinyağı ve biberiyeyle harmanlayıp fırında pişirin. Dilinlenmiş tavukları una bulayıp, hafif zeytinyağlı tavada çevirmeye başlayın. Tavuklar biraz piştikten sonra kabakları ekleyin. Çok az su veya sebze suyu ekleyerek pişirmeye devam edin. Piştikten sonra tuz ve karabiber ekleyerek, fırınlanmış patateslerle birlikte servis edebilirsiniz.