Kabaklı ravioli

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Kabaklı ravioli nasıl yapılır?

4 kişilik -

Malzameler

Hamuru için

500 g un

4 yumurta

4 yemek kaşığı zeytinyağı

İç dolgusu için

Parmesan peyniri

250 ricotta peyniri

5 kabak

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Sosu için

200 ml krema

2 kabak

1 çay kaşığı muskat rendesi

Üzeri için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber



Hazırlanışı:

Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Dolgusu için kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. Elinizle sıkarak fazla suyunu çıkarın. Küçük küp kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, kabak, yumurta, tuz ve karabiberi karıştırın. Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına alın. Sosu için kabakların kabuğunu soyup rendeleyin. Kremayı bir sos tenceresine alarak ısıtın. Rendelenmiş kabakları ve muskatı ekleyip karıştırın. Sosu bir servis tabağına alın. Raviolileri üzerine yerleştirin. üzeri için zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde ısıtıp kırmızı toz biberi ekleyin. Raviolilerin üzerine gezdirip, sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



