Yaratıcı mutfak atölyesi Kitchen Creates'ten harika bir tarif...

Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal

Malzemeler

250 gr kültür mantarı

1-2 adet iri istiridye mantarı

2 orta boy kuru soğan

3 + 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 bardak krema

2.5 bardak su

1 tatlı kaşığı toz köri

1 defne yaprağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Soğanları piyazlık doğrayın ve bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile ağır ateşte pişirin. Soğanı karamelize ederken çok kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika içerisinde, yakmadan pişirme yapmalısınız. Çok suyunu çektiğinde birkaç damla su ilave ederek soğanların yanmasını önleyebilirsiniz. Mantarları soyun, ince ince doğrayın ve 2 yemek kaşığında soteleyin. Ardından içerisine krema ve suyu, köri ile defne yaprağını ilave edin. 10 dakika ağır ateşte pişirdikten sonra blender yardımı ile pürüzsüz hale getirin. Tuz ve karabiber ile çeşnilendirin. Karamelize ettiğiniz soğan ile servis edin.

* EvBahçe dergisinden alınmıştır.

