Latin mutfağından harika bir tarif!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

1/2 kg çok taze orta boy kırmızı karides

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon suyu

1 tutam kıyılmış taze kişniş

1 tutam taze kekik

1 tatlı kaşığı top kırmızıbiber

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kırmızı veya siyah havyar

1/2 baget ekmek

2 kaşık zeytinyağı



Hazırlanışı

Karidesleri ayıklayın. Ayıklanmış karideslerin sırtlarını fileto bıçağı ile keserek açın ve karidesleri yassı bir tabağa dizin. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirdikten sonra 20-30 dakika serin bir yerde bekletin. Servis yapmadan önce üzerine baharatları ve havyarı ekleyin. Baget ekmekleri verev olarak ince ince doğrayın, zeytinyağı eklenmiş tavada her iki tarafını da kızartın. Karidesleri kızarmış ekmeklerle servis yapın.



Not: Portakal jölelerini dilimlemeden üzerine biraz nar serperek servis edebilirsiniz.

